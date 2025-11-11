Dia Nacional do Mar comemorado pelo Museu da Baleia

O Museu da Baleia da Madeira associa-se às comemorações do Dia Nacional do Mar com duas actividades, nos dias 15 e 17 de Novembro, dada a importância que o mar tem para a instituição.

No dia 15 de Novembro, sábado, pelas 14h30, vai realizar-se a 10ª edição da actividade 'Behind the scenes', que dá a conhecer o trabalho científico desenvolvido na Instituição, no que concerne ao estudo dos cetáceos. Por isso, haverá uma visita orientada que inclui as áreas técnico-científicas, habitualmente reservadas aos trabalhadores, a secção de anatomia da sala dos cetáceos, a exposição temporária 'Biodiversidade dos cetáceos da Madeira' e ainda a apresentação dos projectos científicos, nomeadamente o HOPE, co-financiado pelo Programa de Cooperação Territorial INTERREG VI-D MAC 2021-2027 e o projecto MARVEL, co-financiado pelo BESTLIFE2030.

Para participar é necessária uma inscrição prévia, uma vez que as vagas são limitadas. As inscrições decorrem até 13 de Novembro.

Já no dia 17 de Novembro, pelas 19h30, haverá uma acção ambiental denominada 'Ajude a virar a Maré', que visa a limpeza das praias da vila e da Ribeira do Natal, no Caniçal. Trata-se de uma parceria com a Escola Básica com Pré-escolar e Creche do Caniçal e é precedida de uma breve sensibilização, feita pela professora Lucília Sousa.

"Os resíduos recolhidos serão posteriormente alvo de análise, separados por materiais e pesados. A atividade não carece de inscrição e está aberta a todos aqueles que pretendam dar o seu contributo na preservação do ambiente", explica nota à imprensa.