Célia apresenta “Agir para Construir Futuro”

Célia Pessegueiro deu mais um passo na sua candidatura à liderança do PS-Madeira, apresentando o lema “Agir para Construir Futuro”, que traduz a ideia de ação e compromisso com a renovação do partido.

As eleições internas para a nova liderança socialista estão marcadas para 13 de Dezembro, seguindo-se o congresso regional nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2026, onde será consagrado o sucessor de Paulo Cafôfo.

A candidata adiantou esta manhã ao DIÁRIO que a moção de estratégia global deverá estar concluída até 20 de Novembro, enquanto a equipa que a acompanhará será anunciada apenas após o congresso, uma vez que “a estrutura está ainda em construção”.

Até ao momento, só Célia Pessegueiro formalizou a candidatura, embora Ricardo Franco tenha manifestado intenção de avançar.

O processo promete marcar uma nova fase na vida interna do PS-Madeira, num momento de redefinição estratégica para os socialistas que pretendem, pelo menos, que o partido volte a ser o principal rosto da oposição na Região.