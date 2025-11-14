Chega quer apostar na valorização da freguesia do Monte

Jorge Freitas e António Afonso, eleitos pelo Chega à Assembleia de Freguesia do Monte, apresentaram um plano denominado 'Monte OA 2025', um documento que define a visão e as propostas do partido para essa freguesia. Segundo nota à imprensa, assenta nos princípios da proximidade, boa governação e responsabilidade financeira, "propondo uma nova forma de fazer política local: centrada no cidadão, na transparência e nos resultados concretos".

Esse mesmo plano conta com medidas como a "revitalização sociocultural e turística entre os Tornos, Corujeira de Fora, Largo da Fonte, Babosas e Curral dos Romeiros; criação de um centro logístico para os carreiros, com vista à classificação dos 'Carrinhos do Monte' como Património Mundial da UNESCO; recuperação dos jardins tradicionais e reorganização paisagística inspirada no romantismo do século XIX; melhoria da mobilidade e estacionamento, com reorganização do trânsito no Largo da Fonte e junto à sede da Junta; promoção do turismo religioso e espiritual, valorizando locais emblemáticos como o Terreiro da Luta e as capelas históricas do Monte; criação de um polo cultural e recreativo na antiga Quinta do Esmeraldo, destinado a acolher associações e eventos culturais; requalificação de passeios, miradouros e zonas verdes, transformando o Monte numa verdadeira «zona de charme» madeirense".

Além disso, o Chega apresenta medidas direccionadas para o apoio às famílias, reforçando a coesão social com a criação de um Polo Social e o aproveitamento do Polo de Emprego existente.

No fundo, inspirados em Sintra, os membros do partido querem o Monte como “a versão madeirense da capital do romantismo”, onde "a natureza, a fé e a cultura se unem num modelo de desenvolvimento sustentável e identitário".

“O futuro da Madeira começa nas suas freguesias — e é nelas que o Chega quer construir uma nova forma de governar: séria, responsável e ao serviço das pessoas", dizem, no comunicado.