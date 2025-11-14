ATEF apresenta hoje 'A Bela e o Monstro para sempre ou talvez não...'

A Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF) promove este sábado, 15 de Novembro a sua nova peça intitulada 'A Bela e o Monstro para sempre ou talvez não...' no Cine Teatro de Santo António, pelas 18 horas.

Esta produção, a 162.ª da ATEF, é inspirada no conhecido conto tradicional 'A Bela e o Monstro', mas com novas visões e momentos de fantasia.

Ana Camacho, Francisco Côrte, Damelis Lodato, Luana Jesus, Eduardo Luíz, Susana Capitão, Luciano Moniz, Zacarias Gomes, Filipe Marote, Nuno Lusitano e Pedro Monteiro fazem parte do elenco desta nova produção.

A produção estará em cena até 28 de Dezembro e tem o valor de 5 euros para escolas e instituições de solidariedade social e 13 euros para o público em geral. As reservas deverão ser realizadas através do contacto telefónico 933 369 136 ou em [email protected]

Descontos

6 euros | Professores Sindicalizados e outros protocolos (SINTAP)

7 euros | Residentes freguesia de St.º António* | Artistas* | Familiares de Sócios ATEF | Familiares e Amigos do Elenco

8 euros | Estudantes* | Crianças e jovens até os 18 anos | Maiores 65 anos* | Professores* | Grupos de 10 ou mais pessoas

*apresentação de documento comprovativo

Calendário

15 Novembro | sábado | 18h00 | Estreia

18 Novembro | terça | 11h15 e 15h15

19 Novembro | quarta | 9h30 e 11h15

20 Novembro | quinta | 11h15 e 15h15

21 Novembro | sexta | 9h30 e 11h15

22 Novembro | sábado | 18h00

25 Novembro | terça | 11h15 e 15h15

26 Novembro | quarta | 9H30 e 11h15

27 Novembro | quinta | 11h15 e 15h15

28 Novembro | sexta | 9h30 e 11h15

29 Novembro | sábado | 18h00

2 Dezembro | 3.ª feira | 11h15 e 15h15

3 Dezembro | 4.ª feira | 9h30 e 11h15

4 Dezembro | 5.ª feira | 11h15 e 15h15

5 Dezembro | 6.ª feira | 9h30 e 11h15 6 Dezembro | sábado | 18h00

9 Dezembro | 3.ª feira | 11h15 e 15h15

10 Dezembro | 4.ª feira | 9h30 e 11h15

11 Dezembro | 5.ª feira | 11h15 e 15h15

12 Dezembro | 6.ª feira | 9h30 e 11h15

13 Dezembro | sábado | 18h00

19 Dezembro | 6.ª feira | 15h00

20 Dezembro | sábado | 18h00 | Especial Natal

28 Dezembro | domingo | 11h00 | Especial Fim-de-Ano

Sinopse

"Na biblioteca de uma escola secundária, os livros são testemunhas de segredos, ciúmes e descobertas. Isabel - a nossa Bela, apaixonada pela leitura, encontra em Lázaro - o nosso Monstro, novo aluno, tímido e isolado que guarda tempestades dentro de si.

Entre olhares e silêncios, cresce uma ligação frágil, mas poderosa, que desafia preconceitos e expõe a crueldade escondida nas palavras. Narciso, o popular da escola, não aceita perder o centro das atenções e transforma a diferença de Lázaro numa arma de exclusão.

À volta deles, amigos, professores, funcionários - e até uma estátua que observa e comenta, dão corpo a uma comunidade em que cada gesto pode erguer muros ou construir pontes entre as pessoas. Inspirada no conto tradicional ‘A Bela e o Monstro’, esta versão contemporânea transporta o ‘castelo’ para uma biblioteca escolar, não tem feitiços, mas está impregnada de vida real.

Não se trata, já, de monstros com garras, mas de jovens marcados pela rejeição. A questão mantém-se: conseguiremos ver para lá das aparências? E, afinal, o ‘para sempre’ existe… ou talvez não?”.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

14h00 - 1.ª Edição Encadear – Festival de Cinema Jovem no Centro de Juventude do Funchal;

14h30 - O Museu da Baleia da Madeira associa-se às comemorações do Dia Nacional do Mar com duas actividades, nos dias 15 e 17 de Novembro, dada a importância que o mar tem para a instituição. Hoje vai realizar-se a 10ª edição da actividade 'Behind the scenes', que dá a conhecer o trabalho científico desenvolvido na Instituição, no que concerne ao estudo dos cetáceos;

15h00 - Madeira Ladies Open, torneio internacional de ténis feminino integrado no circuito da International Tennis Federation (ITF), categoria W50 na Quinta Magnólia;

15h00 às 19h00 - Workshop 'O Novo Código do Sucesso', um evento pensado para profissionais, empreendedores e líderes que desejam crescer com mais clareza, foco e equilíbrio no hotel Barceló Funchal;

15h00 às 22h00- 3.ª edição do BAG’USTOS – Encontros de Tradição, no Jardim do Mar.

16h00 - Madeira SAD - KHF Istogu da Taça Europeia EHF de andebol no Pavilhão do Funchal;

16h00 - CAB - AD Galomar da Proliga de basquetebol masculino no Pavilhão do CAB;

17h00 - Concerto com a TUMa – Tuna Universitária da Madeira no Solar de São Cristóvão, em Machico;

17h30 - Concerto Destaque com o Violinista Kirill Troussov da Orquestra Clássica da Madeira no Teatro Municipal Baltazar Dias;

19h00 - Numa organização conjunta da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) e do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, realiza-se este sábado, às 20 horas, a 9.ª Corrida dos Homens.

19h00 - Inauguração de iluminação de Natal com concerto do coro infantil 'Flores de Maio' no centro comercial Madeira Shopping;

XII Trail de Câmara de Lobos 2025

Agenda Política

09h30 - Jornadas Parlamentares do PS, subordinadas ao tema 'Mobilidade em Rede: Transportes que ligam pessoas e oportunidades' no Espaço IDEA - Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia na Assembleia Legislativa da Madeira;

10h00 - Reunião do Conselho Regional do PSD- Madeira



Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 15 de Novembro, Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, Dia Europeu da Igualdade Salarial, e Dia Nacional das Conservas:

1924 - Desaparece, no Mar do Norte, o aviador português Sacadura Cabral.

1926 - Começam as emissões da norte-americana NBC, com uma rede de 27 estações de rádio.

1969 - Perto de meio milhão de pessoas manifestam-se em Washington, Estados Unidos, contra a Guerra do Vietname.

1976 - Guerra Civil no Líbano. O exército sírio assume o controlo total de Beirute.

1980 - O Papa João Paulo II, reafirma a condenação da Igreja Católica ao divórcio, aborto e das relações sexuais pré-conjugais, numa comunicação em Colónia, RFA.

1985 - Francisco Salgado Zenha candidata-se à Presidência da República.

1986 - As primeiras eleições nacionais no Brasil consagram o termo de 25 anos de regime militar.

1989 - Primeiras eleições presidenciais diretas, no Brasil, levam à segunda volta os candidatos Collor de Mello e Lula da Silva.

1991 - O historiador Vitorino Magalhães Godinho recebe, em Berna, Suíça, o Prémio Internacional Balzan, pela obra "Os Descobrimentos Portugueses".

1995 - Jorge Sampaio formaliza a candidatura à Presidência da República e renuncia à presidência da Câmara de Lisboa.

2003 - O jornalista português Carlos Raleiras é "largado" pelos seus raptores na autoestrada para Bassorá, perto da fronteira com o Kuwait.

2004 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, aceita a demissão do secretário de Estado, Colin Powell, e dos secretários da Energia, Spencer Abraham, da Educação, Rod Paige, e da Agricultura, Ann Veneman.

2005 - O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias condena Portugal por incumprimento de disposições comunitárias sobre a qualidade da água para consumo no período 1999-2000.

2006 - Os juízes do Tribunal Constitucional aprovam, pela diferença mínima de um voto, a pergunta para o referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez.

- A Lei das Finanças Regionais é aprovada na generalidade com os votos a favor do PS, os votos contra do PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes e a abstenção do CDS-PP.

2007 - O ciclone Sidr, com ventos com mais de 240 quilómetros/hora, atinge a costa Sul do Bangladesh e provoca mais de 3.400 mortos, mas a Sociedade do Crescente Vermelho estima em cerca de 10.000 o número de vítimas mortais.

2018 - Ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e Mustafá, líder da claque sportinguista Juventude Leonina, saem em liberdade e ficam sujeitos a apresentações diárias às autoridades, no âmbito da investigação ao ataque à academia de Alcochete.

2020 - O filme português "A metamorfose dos pássaros", de Catarina Vasconcelos, é duplamente premiado no Festival New Horizons, na Polónia, ao vencer o Grande Prémio e o Prémio do Público.

2024 - O chanceler alemão, Olaf Scholz, insta o Presidente russo, Vladimir Putin, a retirar as tropas da Ucrânia e negociar com Kiev, Ucrânia, na primeira conversa telefónica que mantiveram em quase dois anos

