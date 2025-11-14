ATEF apresenta hoje 'A Bela e o Monstro para sempre ou talvez não...'
A Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF) promove este sábado, 15 de Novembro a sua nova peça intitulada 'A Bela e o Monstro para sempre ou talvez não...' no Cine Teatro de Santo António, pelas 18 horas.
Esta produção, a 162.ª da ATEF, é inspirada no conhecido conto tradicional 'A Bela e o Monstro', mas com novas visões e momentos de fantasia.
Ana Camacho, Francisco Côrte, Damelis Lodato, Luana Jesus, Eduardo Luíz, Susana Capitão, Luciano Moniz, Zacarias Gomes, Filipe Marote, Nuno Lusitano e Pedro Monteiro fazem parte do elenco desta nova produção.
A produção estará em cena até 28 de Dezembro e tem o valor de 5 euros para escolas e instituições de solidariedade social e 13 euros para o público em geral. As reservas deverão ser realizadas através do contacto telefónico 933 369 136 ou em [email protected]
Descontos
6 euros | Professores Sindicalizados e outros protocolos (SINTAP)
7 euros | Residentes freguesia de St.º António* | Artistas* | Familiares de Sócios ATEF | Familiares e Amigos do Elenco
8 euros | Estudantes* | Crianças e jovens até os 18 anos | Maiores 65 anos* | Professores* | Grupos de 10 ou mais pessoas
*apresentação de documento comprovativo
Calendário
15 Novembro | sábado | 18h00 | Estreia
18 Novembro | terça | 11h15 e 15h15
19 Novembro | quarta | 9h30 e 11h15
20 Novembro | quinta | 11h15 e 15h15
21 Novembro | sexta | 9h30 e 11h15
22 Novembro | sábado | 18h00
25 Novembro | terça | 11h15 e 15h15
26 Novembro | quarta | 9H30 e 11h15
27 Novembro | quinta | 11h15 e 15h15
28 Novembro | sexta | 9h30 e 11h15
29 Novembro | sábado | 18h00
2 Dezembro | 3.ª feira | 11h15 e 15h15
3 Dezembro | 4.ª feira | 9h30 e 11h15
4 Dezembro | 5.ª feira | 11h15 e 15h15
5 Dezembro | 6.ª feira | 9h30 e 11h15 6 Dezembro | sábado | 18h00
9 Dezembro | 3.ª feira | 11h15 e 15h15
10 Dezembro | 4.ª feira | 9h30 e 11h15
11 Dezembro | 5.ª feira | 11h15 e 15h15
12 Dezembro | 6.ª feira | 9h30 e 11h15
13 Dezembro | sábado | 18h00
19 Dezembro | 6.ª feira | 15h00
20 Dezembro | sábado | 18h00 | Especial Natal
28 Dezembro | domingo | 11h00 | Especial Fim-de-Ano
Sinopse
"Na biblioteca de uma escola secundária, os livros são testemunhas de segredos, ciúmes e descobertas. Isabel - a nossa Bela, apaixonada pela leitura, encontra em Lázaro - o nosso Monstro, novo aluno, tímido e isolado que guarda tempestades dentro de si.
Entre olhares e silêncios, cresce uma ligação frágil, mas poderosa, que desafia preconceitos e expõe a crueldade escondida nas palavras. Narciso, o popular da escola, não aceita perder o centro das atenções e transforma a diferença de Lázaro numa arma de exclusão.
À volta deles, amigos, professores, funcionários - e até uma estátua que observa e comenta, dão corpo a uma comunidade em que cada gesto pode erguer muros ou construir pontes entre as pessoas. Inspirada no conto tradicional ‘A Bela e o Monstro’, esta versão contemporânea transporta o ‘castelo’ para uma biblioteca escolar, não tem feitiços, mas está impregnada de vida real.
Não se trata, já, de monstros com garras, mas de jovens marcados pela rejeição. A questão mantém-se: conseguiremos ver para lá das aparências? E, afinal, o ‘para sempre’ existe… ou talvez não?”.
14h00 - 1.ª Edição Encadear – Festival de Cinema Jovem no Centro de Juventude do Funchal;
14h30 - O Museu da Baleia da Madeira associa-se às comemorações do Dia Nacional do Mar com duas actividades, nos dias 15 e 17 de Novembro, dada a importância que o mar tem para a instituição. Hoje vai realizar-se a 10ª edição da actividade 'Behind the scenes', que dá a conhecer o trabalho científico desenvolvido na Instituição, no que concerne ao estudo dos cetáceos;
15h00 - Madeira Ladies Open, torneio internacional de ténis feminino integrado no circuito da International Tennis Federation (ITF), categoria W50 na Quinta Magnólia;
15h00 às 19h00 - Workshop 'O Novo Código do Sucesso', um evento pensado para profissionais, empreendedores e líderes que desejam crescer com mais clareza, foco e equilíbrio no hotel Barceló Funchal;
15h00 às 22h00- 3.ª edição do BAG’USTOS – Encontros de Tradição, no Jardim do Mar.
16h00 - Madeira SAD - KHF Istogu da Taça Europeia EHF de andebol no Pavilhão do Funchal;
16h00 - CAB - AD Galomar da Proliga de basquetebol masculino no Pavilhão do CAB;
17h00 - Concerto com a TUMa – Tuna Universitária da Madeira no Solar de São Cristóvão, em Machico;
17h30 - Concerto Destaque com o Violinista Kirill Troussov da Orquestra Clássica da Madeira no Teatro Municipal Baltazar Dias;
19h00 - Numa organização conjunta da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) e do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, realiza-se este sábado, às 20 horas, a 9.ª Corrida dos Homens.
19h00 - Inauguração de iluminação de Natal com concerto do coro infantil 'Flores de Maio' no centro comercial Madeira Shopping;
XII Trail de Câmara de Lobos 2025
Agenda Política
09h30 - Jornadas Parlamentares do PS, subordinadas ao tema 'Mobilidade em Rede: Transportes que ligam pessoas e oportunidades' no Espaço IDEA - Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia na Assembleia Legislativa da Madeira;
10h00 - Reunião do Conselho
Regional do PSD- Madeira
Efemérides
Principais acontecimentos registados no dia 15 de Novembro, Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, Dia Europeu da Igualdade Salarial, e Dia Nacional das Conservas:
1924 - Desaparece, no Mar do Norte, o aviador português Sacadura Cabral.
1926 - Começam as emissões da norte-americana NBC, com uma rede de 27 estações de rádio.
1969 - Perto de meio milhão de pessoas manifestam-se em Washington, Estados Unidos, contra a Guerra do Vietname.
1976 - Guerra Civil no Líbano. O exército sírio assume o controlo total de Beirute.
1980 - O Papa João Paulo II, reafirma a condenação da Igreja Católica ao divórcio, aborto e das relações sexuais pré-conjugais, numa comunicação em Colónia, RFA.
1985 - Francisco Salgado Zenha candidata-se à Presidência da República.
1986 - As primeiras eleições nacionais no Brasil consagram o termo de 25 anos de regime militar.
1989 - Primeiras eleições presidenciais diretas, no Brasil, levam à segunda volta os candidatos Collor de Mello e Lula da Silva.
1991 - O historiador Vitorino Magalhães Godinho recebe, em Berna, Suíça, o Prémio Internacional Balzan, pela obra "Os Descobrimentos Portugueses".
1995 - Jorge Sampaio formaliza a candidatura à Presidência da República e renuncia à presidência da Câmara de Lisboa.
2003 - O jornalista português Carlos Raleiras é "largado" pelos seus raptores na autoestrada para Bassorá, perto da fronteira com o Kuwait.
2004 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, aceita a demissão do secretário de Estado, Colin Powell, e dos secretários da Energia, Spencer Abraham, da Educação, Rod Paige, e da Agricultura, Ann Veneman.
2005 - O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias condena Portugal por incumprimento de disposições comunitárias sobre a qualidade da água para consumo no período 1999-2000.
2006 - Os juízes do Tribunal Constitucional aprovam, pela diferença mínima de um voto, a pergunta para o referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez.
- A Lei das Finanças Regionais é aprovada na generalidade com os votos a favor do PS, os votos contra do PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes e a abstenção do CDS-PP.
2007 - O ciclone Sidr, com ventos com mais de 240 quilómetros/hora, atinge a costa Sul do Bangladesh e provoca mais de 3.400 mortos, mas a Sociedade do Crescente Vermelho estima em cerca de 10.000 o número de vítimas mortais.
2018 - Ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e Mustafá, líder da claque sportinguista Juventude Leonina, saem em liberdade e ficam sujeitos a apresentações diárias às autoridades, no âmbito da investigação ao ataque à academia de Alcochete.
2020 - O filme português "A metamorfose dos pássaros", de Catarina Vasconcelos, é duplamente premiado no Festival New Horizons, na Polónia, ao vencer o Grande Prémio e o Prémio do Público.
2024 - O chanceler alemão, Olaf Scholz, insta o Presidente russo, Vladimir Putin, a retirar as tropas da Ucrânia e negociar com Kiev, Ucrânia, na primeira conversa telefónica que mantiveram em quase dois anos
Pensamento do dia
"Não há mais metafísica no mundo senão chocolates... As religiões todas não ensinam mais que a confeitaria". Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos (1888-1935), poeta português.