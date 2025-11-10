'Roteiro Vulcões de Machico' lançado pelo projecto Ecos Machico

É com o objectivo de dar a conhecer aos visitantes alguns dos principais Ecossítios de fácil visitação do concelho, associando a temática dos vulcões, que o projecto Ecos Machico acaba de lançar o 'Roteiro Vulcões de Machico'. Trata-se de um novo recurso didático tem como objectivo divulgar informações sobre o vulcanismo da Região, nomeadamente os principais cones e crateras do município de Machico.

“Este documento veio preencher uma necessidade dos visitantes em Machico pois, além de uma visita ao centro e às praias de qualidade, o visitante procura rotas de curta duração e rotas temáticas, onde possam conhecer pontos de interesse natural e/ou cultural, em alternativa aos percursos pedestres de média e grande dimensão” adianta Ana Neves, presidente da Associação Insular de Geografia e coordenadora do projecto Ecos Machico

Os interessados podem consultar o roteiro on-line, no site oficial do Ecos Machico.