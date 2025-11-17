Simulacros de incêndio na Ribeira Brava

Realizam-se amanhã, dia 18 de Novembro, dois simulacros de incêndio na Casa São Francisco e no Lar de São Bento, na Ribeira Brava.

Os simulacros serão realizados em colaboração com os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e o Serviço Municipal de Protecção Civil e serão acompanhados pelo vereador Hélder Gomes, com o pelouro da Protecção Civil, informou a autarquia numa nota emitida.

“A ideia é testar a capacidade de resposta destas entidades em situações de emergência e colocar em prática as medidas de autoprotecção”, adiantou, salientando que “não haverá qualquer perigo para a população”.

O primeiro exercício realiza-se às 10 horas e o segundo às 14h30, respectivamente.