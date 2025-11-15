Mais um acidente na via rápida
Sinistro, que ocorreu na zona do Caniço, está a congestionar o trânsito
Um acidente, entre o km 24 e o km 24.7, na via rápida, no sublanço do Caniço, está a deixar o trânsito congestionado.
Do sinistro, que ocorreu no sentido Funchal - Machico, não terão resultado feridos, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido accionada para o local.
O tráfego automóvel, no entanto, encontra-se com uma extensão de cerca de 1 quilómetro.
