FC Porto enfrentou o Ribeira Brava há 26 anos

No dia 14 de Novembro de 1999, o Clube Desportivo Ribeira Brava enfrentou o F. C. Porto, no jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O sonho era o de ser um ‘tomba-gigantes’.

Foi uma tarde de enchente na Ribeira Brava, pois mesmo cientes da dificuldade do encontro, a Madeira estava perante a equipa pentacampeã nacional em futebol. Lino Gonçalves era, na altura, o treinador da equipa madeirense, reconhecia, acima de tudo, o momento histórico para o clube.

“Não vamos entrar derrotados e iremos tudo fazer para complicar a tarefa do F.C. Porto”, dizia o técnico. Todos os jogadores disponíveis foram convocados para este embate, tendo os portistas deixado de fora jogadores como Jardel, Baía e Jorge Costa.

No final, o resultado fixou-se nos 4-0 a favor da equipa pentacampeã nacional, mesmo não contando com grandes nomes do clube em campo. Os golos foram marcados por Deco (2), Duda e Folha.