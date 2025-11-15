 DNOTICIAS.PT
Acidente na rotunda de São Martinho

Mais um acidente registado este sábado nas estradas da Madeira. Desta feita, na zona da rotunda de São Martinho. 

O acidente, que envolveu dois veículos ligeiros, deixou o trânsito congestionado naquele local. 

Não houve registo de feridos, apenas danos materiais nas viaturas. 

A Polícia de Segurança pública foi accionada para tomar conta da ocorrência. 

