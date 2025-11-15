Acidente na rotunda de São Martinho
Mais um acidente registado este sábado nas estradas da Madeira. Desta feita, na zona da rotunda de São Martinho.
O acidente, que envolveu dois veículos ligeiros, deixou o trânsito congestionado naquele local.
Não houve registo de feridos, apenas danos materiais nas viaturas.
A Polícia de Segurança pública foi accionada para tomar conta da ocorrência.
