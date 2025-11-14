Almoço de Natal para a população sénior da Ribeira Brava a 17 de Dezembro

O pavilhão desportivo da Serra de Água acolhe, a 17 de Dezembro, a partir das 11h30, um almoço de Natal destinado à população sénior do concelho da Ribeira Brava, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal. As inscrições podem ser feitas tanto nas Casas do Povo, como nas Juntas de Freguesia, no Espaço do Artesão e na Câmara Municipal da Ribeira Brava. Além disso, podem ser realizadas on-line. Decorrem até dia 10 de Dezembro.

"É evento de grande importância social que vai muito além de uma simples refeição, sendo uma acção fundamental para promover o bem-estar e o combate ao isolamento na terceira idade", indica uma nota enviada à imprensa, acrescentando que "o Natal, embora seja uma época de festa, pode ser um período de grande solidão para muitos idosos, pelo que este almoço é visto como uma oportunidade para reencontrar amigos e vizinhos, partilhar experiências e criar novas amizades, reforçando o sentido de pertença e de rede de apoio na comunidade".

O convívio destina-se a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, mas podem ir acompanhadas por alguém com idade inferior.

O transporte será facultado pela autarquia, devendo as pessoas manifestar esse interesse no acto da inscrição.