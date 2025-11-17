Humorista Joana Marques estreia na Madeira digressão do espectáculo 'Em Sede Própria'

A humorista Joana Marques regressa à Madeira a 2 de Abril de 2026, no Centro de Congressos da Madeira, com o espectáculo 'Em Sede Própria', que estreia a digressão nacional. O título do espectáculo nasceu das suas declarações à porta do Tribunal Cível de Lisboa, onde prometeu "falar em sede própria" após ser absolvida no processo movido pelos Anjos.

Os bilhetes estão à venda a partir desta segunda-feira, na Ticketline (https://ticketline.sapo.pt/evento/99224), Fnac e Worten.

Em 2022, Joana publicou uma montagem humorística sobre a actuação dos Anjos no MotoGP, o que levou a dupla a processá-la, pedindo 1,1 milhões de euros. Após o julgamento deste ano, a humorista foi absolvida a 3 de Outubro, com a sentença a não encontrar nexo causal entre o vídeo e as alegadas perdas financeiras. Os Anjos pagaram as custas e não recorreram.

Com humor auto-irónico, Joana promete analisar "à lupa" os acontecimentos que a tornaram protagonista do telejornal, dando-se "logo como culpada" das suas "falhas, defeitos e ridículos".

Comentadora humorística da Rádio Comercial e uma das vozes mais reconhecidas da comédia portuguesa, Joana já esteve na Madeira em 2023 com 'Extremamente Desagradável', esgotando duas sessões.