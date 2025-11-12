Elisa apresenta novo álbum em digressão nacional com passagem pela Madeira

É já neste mês de Novembro que Elisa inicia a sua primeira digressão em nome próprio, numa série de concertos que marcam também a apresentação do seu segundo álbum de originais.

Em tempos, a cantautora madeirense partilhou que este novo projecto contará com uma "sonoridade diferente" daquela a que foi habituando o seu público, no entanto sem comprometer a "sensibilidade" da sua voz e das suas composições.

A tour arranca no Porto, a 20 de Novembro, com Ricardo Liz Almeida e Nena como convidados, segue para Coimbra, a 27 de Novembro, com Tiago Nogueira, Bárbara Tinoco e Nena, e chega ao Funchal, a 18 de Dezembro, mais concretamente ao Centro de Congressos do Casino da Madeira. A digressão termina em Lisboa, nos dias 22 e 23 de Janeiro, onde Bárbara Tinoco, Carolina de Deus e Nena se juntam novamente à artista em palco.

Em entrevista ao DIÁRIO, no passado mês de Maio, Elisa confessou que regressar à Região é sempre essencial, pois, como afirmou, “um ano não é um bom ano” se não vier cantar à sua ilha.

A madeirense tornou-se célebre depois de ter vencido o Festival da Canção, em 2020, com o tema 'Medo de Sentir'.

No ano seguinte editou o seu álbum de estreia, 'No Meu Canto', onde se destacam faixas como 'Coração', 'Na Ilha' e 'Este Meu Jeito'. Quanto ao novo álbum, ainda sem data de edição anunciada, já são conhecidos os singles 'Asas' e 'É a tua vez'.

Os bilhetes para assistir aos espectáculos estão disponíveis nos locais habituais.