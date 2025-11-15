Madeira SAD estreia-se na ‘Europa’ com goleada

O Madeira Andebol SAD entrou da melhor forma nas competições europeias de andebol feminino, ao vencer estar tarde a formação do Kosovo do KHF Istogu por uns esclarecedores 40-17 e em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça Europeia (EHF European Cup).

Numa ronda que terá como palco o Pavilhão do Funchal, com a realização dos dois jogos, as madeirenses mostraram clara superioridade, ao longo de toda a partida diante de um adversário que nunca conseguiu discutir o resultado. Ao intervalo o conjunto orientado por Sandra Martins Fernandes já tinha uma confortável vantagem de 14 golos (26-12), para depois, nos derradeiros 30 mimutos voltam a ‘acelerar’ conseguindo assim uma vitória final por 40-17.

O segundo jogo tem lugar amanhã à tarde, novamente para as 16 horas e onde as madeirenses partem com uma vantagem de 23 golos.

Renata Tavares homenageada

Renata Tavares, ex-andebolista que durante 18 temporadas, entre 2002/2003 e 2019/2020, vestiu a camisola do Madeira Andebol SAD, teve ontem a sua merecida homenagem antes do início do jogo europeu.

A atleta que apresenta no seu curriculum 43 títulos, 10 de campeã nacional, 18 supertaças, 15 taças de Portugal, reconhecidamente uma das melhoras praticantes nacionais da sua geração, andebolista que deixou a sua marca no andebol madeirense, foi alvo de uma homenagem pública por parte da nova direção do Madeira Andebol SAD.