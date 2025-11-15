Albuquerque declara apoio a Marques Mendes

Na reunião do Conselho Regional do PSD Madeira, realizada na manhã de sábado no Madeira Tecnopólo, Miguel Albuquerque declarou, a título pessoal, o seu apoio ao candidato presidencial Luís Marques Mendes.

A revelação foi feita por Paulo Fontes, vice-presidente do Conselho Regional, no balanço da reunião. Fontes sublinhou que esta posição não vincula o partido, mantendo-se a liberdade de voto nas presidenciais de 18 de Janeiro.