Registadas 1.874 ocorrências até às 17 horas devido ao mau tempo

Portugal continental registou, até às 17:00 de hoje, 1.874 ocorrências devido ao mau tempo, que resultaram em duas mortes, um ferido ligeiro e quatro pessoas desalojadas, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em comunicado, a ANEPC refere que o balanço diz respeito às ocorrências entre as 14:00 de quarta-feira e as 17:00 de hoje, sendo as sub-regiões mais afetadas a Península de Setúbal, com 498 ocorrências, a Grande Lisboa, com 184, e a Lezíria do Tejo, com 151.

Entre as principais tipologias de ocorrências destacam-se 1.111 inundações, 311 quedas de árvores, 190 limpezas de vias, 130 quedas de estruturas e 121 movimentos de massa.

Em termos de vítimas, a ANEPC deu conta de duas mortes em Fernão Ferro, no Seixal, distrito de Setúbal, devido à inundação de uma habitação, e um ferido ligeiro, na sequência de uma queda de árvore no concelho de Serpa, distrito de Beja.

Ainda na sequência do mau tempo, três pessoas ficaram desalojadas no concelho Abrantes (distrito de Santarém) e uma em Pombal (distrito de Leiria).

Na resposta a estas ocorrências estiveram empenhados 5.721 operacionais, apoiados por 2.192 veículos.

A ANEPC explica ainda que os efeitos do mau tempo podem ser minimizados através da adoção de comportamentos preventivos, recomendando, entre outras medidas, a limpeza de sistemas de drenagem, a fixação de estruturas soltas, precaução em zonas arborizadas e ribeirinhas e atenção redobrada na condução.

Entretanto, numa nota enviada à agência Lusa fonte da E-Redes referiu que, pelas 18:30, cerca de 4,5 mil clientes se encontravam sem energia elétrica, sendo os distritos mais afetados o de Viseu, Guarda, Castelo Branco e Faro.

A depressão Cláudia afeta desde quarta-feira Portugal continental e o arquipélago da Madeira com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para os distritos de Santarém, Setúbal (até às 10:00) e Faro (até às 15:00), o IPMA chegou a emitir um aviso vermelho, o mais grave, de chuva por vezes forte e persistente.