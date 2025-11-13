Protecção Civil registou 52 ocorrências relacionadas com o mau tempo na Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil registou até às 16 horas de hoje 52 ocorrências relacionadas com o mau tempo.

Segundo o último balanço, houve registo de “35 quedas de árvore, seis acções preventivas de redução de risco, uma inundação, remoção de materiais em perigo de queda, quatro quedas de elementos de construção civil, dois desentupimentos, duas quedas de rede eléctrica e uma limpeza de via e sinalização de perigo”.

Houve 29 ocorrências no Funchal, 10 em Santa Cruz, quatro na Ribeira Brava, três na Ponta do Sol, duas no Porto Moniz e uma na Calheta, Santana, Câmara de Lobos e Machico.

Continuam encerrados o acesso ao cais da Ponta do Sol, Madalena do Mar e a ER209 Malhadinha, nos Canhas, na Ponta do Sol, a promenade entre a Ribeira Brava e a Tabua, a entrada do cais da Ribeira Brava, o acesso à orla costeira em Câmara de Lobos, a Estrada da Boca dos Namorados, a ⁠Estrada José Avelino Pinto, a ⁠Estrada da Corrida, a norte do entroncamento com o Caminho do Poço da Levada da Corrida, a Estrada da Fajã da Ovelha, e a ER222 e Via Expresso e o Caminho do Rochão, na Calheta.

Foram empenhados 147 operacionais e 57 meios.