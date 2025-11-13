Protecção Civil registou 415 ocorrências em Portugal continental entre as 00h e as 8 horas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 08:00 de hoje 415 ocorrências, a maioria das quais relacionadas com inundações e registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Em declarações à Lusa, José Costa, da ANEPC, explicou que foram registadas 307 inundações e 48 quedas de árvores, relacionadas com a precipitação e o vento, devido à depressão Cláudia, que afeta desde quarta-feira Portugal continental e o arquipélago da Madeira com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O comandante observou que "a região mais afetada foi Lisboa e Vale do Tejo, com 300 ocorrências", bem como a "sub-região da Península de Setúbal, com 175".

Nos distritos de Santarém e Setúbal, o IPMA emitiu um aviso vermelho, o mais grave, de chuva por vezes forte e persistente, que esteve em vigor até às 10:00 de hoje.

Nos distritos de Portalegre, Évora e Beja, o aviso laranja vai estar em vigor até às 12:00, devido à "precipitação, por vezes forte e persistente".

Em Faro o aviso laranja estende-se até às 15:00 de hoje.

O resto do continente e o arquipélago da Madeira estão hoje sob aviso amarelo.

O aviso vermelho é o mais grave e é emitido sempre que existem situações extremas, já o laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.