Capitania emite aviso de mau tempo para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de mau tempo de sinal 6 para o Arquipélago da Madeira.

Está previsto vento “de força 7 (51 a 62 km por hora de qualquer direcção).

Assim, a Capitania recomenda aos proprietários ou armadores de embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.