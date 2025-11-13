 DNOTICIAS.PT
Capitania emite aviso de mau tempo para a Madeira

None

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de mau tempo de sinal 6 para o Arquipélago da Madeira.

Está previsto vento “de força 7 (51 a 62 km por hora de qualquer direcção).

Assim, a Capitania recomenda aos proprietários ou armadores de embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

