Mais de 450 ocorrências desde quarta-feira e dois mortos na Península de Setúbal

Duas vítimas mortais e mais de 450 ocorrências registadas desde as 14:00 de quarta-feira é o balanço provisório do mau tempo na região, informou hoje o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

As duas vítimas mortais, um casal de idosos com mais de 80 anos, morreu no interior da habitação em que vivia, em Fernão Ferro, devido à inundação provocada pela chuva forte que caiu durante a madrugada, precisou fonte da Proteção Civil Municipal do Seixal.

Fonte oficial do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal disse à agência Lusa que, além da casa submersa onde morreu o casal de idosos, o mau tempo na região de Setúbal provocou inundações em muitas outras habitações e na rede viária, bem como a queda de estruturas, principalmente a partir das 05:00.

A mesma fonte adiantou ainda que na Estrada Nacional (EN) 378, entre o Seixal e Sesimbra, houve vários carros bloqueados devido a inundações e que a ferrovia também esteve condicionada durante o período da manhã, a partir das 08:00, no troço entre Pinhal Novo e Penalva.

Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), na Linha do Alentejo, que liga Barreiro e Beja, a circulação ferroviária também ficou condicionada a partir das 09:20, entre as estações do Poceirão e Pinhal Novo, ambas no concelho de Palmela, devido ao abatimento de parte da via, o que obrigou à circulação de comboios apenas numa das duas vias daquela linha ferroviária.

O mau tempo provocou também a inundação de estradas e a imobilização de dezenas de viaturas nos concelhos do Montijo e do Seixal, bem como a interrupção das atividades letivas em diversos estabelecimentos de ensino nos concelhos da Moita e do Montijo, segundo informação dos dois municípios.

No concelho de Setúbal, ao final da manhã, a companhia de Bombeiros Sapadores já tinha registado 64 ocorrências, a maioria inundações em casas e estradas, principalmente na zona de Azeitão.

No distrito de Setúbal, à semelhança dos distritos de Lisboa e Santarém, verificaram-se também cortes de energia, tendo a E-REDES indicado que cerca de 16 mil clientes de energia elétrica estavam sem abastecimento, às 08:30.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos meteorológicos para os distritos de Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Setúbal, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga devido à chuva forte e persistente até sábado.

As condições meteorológicas adversas que afetam Portugal continental, assim como o arquipélago da Madeira, resultam da depressão Cláudia, com chuva, vento e agitação marítima fortes.

De acordo com a a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Portugal continental registou, até às 17:00 de hoje, 1.874 ocorrências devido ao mau tempo, que resultaram em duas mortes, um ferido ligeiro e quatro pessoas desalojadas.