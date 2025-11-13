Setúbal e Santarém sob aviso vermelho até às 10h00

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um novo aviso vermelho para o distrito de Santarém, que se junta ao de Setúbal, que estarão em vigor até às 10:00 de hoje devido à chuva.

O IPMA tinha emitido avisos 'laranja' até às 09:00 de hoje para os distritos de Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga devido à chuva forte e persistente, passando depois a amarelo até sábado.

Bragança também está sob aviso amarelo devido à chuva até às 21:00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo de vento para Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga até às 21:00 de hoje.

Há igualmente aviso laranja para o distrito de Faro e amarelo para Setúbal, Lisboa e Beja até ao fim de semana devido à ondulação..

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia com chuva, vento e agitação marítima fortes.