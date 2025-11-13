Proteção civil registou 86 ocorrências entre as 00h00 e as 06h00

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 86 ocorrências entre as 00:00 e as 06:00 relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Claudia, sobretudo inundações.

"Entre as 00:00 e as 06:00 de hoje foram registadas 86 ocorrências, 68 das quais inundações de vias, garagens, caixas de elevador, mas sem causar vítimas nem desalojados", adiantou à Lusa Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

As regiões mais afetadas foram a Grande Lisboa, a Península de Setúbal e o Oeste, disse a fonte, especificando que em Setúbal foram registadas 43 ocorrências, na Grande Lisboa 19 e no Oeste 13.

Das 86 ocorrências registadas, sobretudo entre as 03:00 e as 06:00 de hoje, 68 foram inundações, seis quedas de árvores e quatro movimentos de massa.

"Nestas ocorrências estiveram empenhados 184 operacionais, com o apoio de 56 meios", disse Pedro Araújo.

De acordo com a GNR, o mau tempo deixou intransitáveis diversas estradas nacionais sobretudo nos distritos de Lisboa, Setúbal e em Marvão (Portalegre).

Segundo a fonte, pelas 08:15, a circulação fazia-se com normalidade na maioria das autoestradas, itinerários principais (IP) e complementares (IC) do país.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA elevou de laranja para vermelho, o mais grave, o aviso de chuva por vezes forte e persistente até às 09:00 de hoje.

Nos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o laranja vai estar em vigor até às 09:00, devido à "precipitação, por vezes forte e persistente".

O aviso para Évora, Beja e Portalegre estende-se até às 12:00. Já Faro encontra-se sob aviso laranja até às 15:00 pelos mesmos motivos.

Faro, Setúbal, Lisboa e Beja estão também sob aviso amarelo até ao fim de semana por causa da agitação marítima, com a possibilidade de "ondas de sudoeste com 04 a 5,5 metros, em especial no barlavento.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.