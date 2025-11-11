Quarta-feira de temporal na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja uma quarta-feira com céu geralmente muito nublado e com períodos de chuva ou aguaceiros, persistentes e por vezes fortes, em especial até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.



Além disso há condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

Depressão Claudia vai chegar à Madeira com chuva forte e trovoada Quarta-feira, 12 de Novembro, prevê-se a chegada a Portugal continental e Madeira de uma frente fria associada à Depressão Claudia

Protecção Civil emite aviso à população devido à depressão Claúdia O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento do estado de tempo no arquipélago da Madeira a partir da madrugada de quarta-feira, amanhã, até à tarde de domingo, 16 de Novembro, na costa Sul e zonas montanhosas devido aos impactos da depressão Cláudia, centrada a Sudoeste das ilhas britânicas e quase estacionária.

O vento será moderado (20 a 35 km/h) de oeste/sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h), em especial nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 70 km/h, e forte (35 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 90 km/h.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 18ºC de mínima e os 23.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 16.ºC de mínima e os 23.ºC de máxima.

IPMA reforça avisos na Madeira e Porto Santo com chuva, trovoada e vento forte O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém avisos para a Madeira e Porto Santo devido à previsão de precipitação forte, trovoadas, vento forte e agitação marítima nos próximos dias. Comparando com o aviso anterior, a situação intensifica-se e prolonga-se.

Já para o Funchal também está previsto céu geralmente muito nublado e com períodos de chuva ou aguaceiros, persistentes e por vezes fortes, em especial até ao meio da manhã e a partir do final da tarde, e com condições favoráveis à ocorrência de trovoada. O vento será moderado (25 a 35 km/h) de sudoeste.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo

2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 22 e 23.ºC