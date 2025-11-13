Chuva e agitação marítima prolongam aviso amarelo para a Madeira

A Madeira continua sob aviso amarelo devido à chuva e à forte agitação marítima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está em vigor um aviso para a agitação marítima até às 00h de sábado, para a costa Norte. Na costa Sul da Madeira o aviso vigora até às 00 horas de sexta-feira.

Já a chuva volta a deixar a Madeira sob aviso amarelo entre as 6h e as 12 horas do próximo sábado, dia 15 de Novembro.