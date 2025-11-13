Depois das 9h00 só restará o aviso amarelo para o mar até domingo

Os avisos amarelos em vigor no arquipélago da Madeira para a chuva, acompanhada de trovoada, e o vento, com rajadas entre 75 km/h e 95 km/h, deverão terminar às 9h00 desta quinta-feira, embora continue em vigor o aviso amarelo para o mar agitado.

Aliás, de acordo com a mais recente actualização do IPMA, embora continue a chover e a fazer vento, mas não ao nível de aviso amarelo - isso se não for entretanto prolongado - o aviso amarelo para a agitação marítima forte, com ondas que podem chegar aos 4,5 metros estará em vigor até às 00h00 de sexta-feira (esta noite), mas somente na costa sul da Madeira

Isto porque na costa norte da Madeira e na ilha do Porto Santo, o aviso para o mar agitado, com ondas de Oeste/Noroeste a ter vagas de 4 a 4,5 metros de altura, foi prolongado até às 00h00 de dia 15, sábado.