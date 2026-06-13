“Foi difícil do início ao fim”, diz Vítor Faria após vencer SSR

Vítor Faria venceu este sábado a Santana Sky Race (SSR), prova de 22,1 quilómetros e 1876 metros de desnível positivo integrada na Ultra Skyrunning Madeira 2026, concluindo o percurso em 02:45:56.

No final, o atleta do Estreito descreveu uma corrida marcada pelo desgaste físico e pela incerteza ao longo do percurso. “Foi difícil do início ao fim. Eu já senti fadiga de ontem”, referiu, admitindo que não esperava o desfecho da prova.

“É uma vitória que não estava à espera, nada”, acrescentou, explicando o momento decisivo da corrida: “Só que quando cheguei a São Jorge em primeiro, pensei que tinha vencido, para mim, em segundo lugar. Passei o meu colega a descer e disse: ‘seja o que Deus quiser’. Graças a Deus cheguei em primeiro.”

O vencedor destacou ainda o esforço acumulado e a importância do triunfo na sua carreira. “Estou aqui todo rebentado. Agora muita água para recuperar, muita água e muita recuperação. É uma vitória que fica marcada na minha carreira. É muito importante para mim. Depois do que fiz ontem, vir cá e vencer é muito importante”, concluiu.