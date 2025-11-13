Alunos do Liceu participam na palestra 'Parasitas e bactérias nos alimentos'

No passado dia 12 de Novembro, quatro turmas do 11.º ano do curso de Ciências da Escola Secundária Jaime Moniz participaram numa palestra intitulada 'Parasitas e bactérias nos alimentos', organizada pelo Núcleo Museológico da escola.

De acordo com a nota enviada, esta iniciativa integrou o programa da exposição 'A Microscopia no Ensino Liceal', patente no Largo do Museu até 17 de Novembro, no âmbito da celebração do Dia do Microrganismo, assinalado no passado dia 17 de Setembro.

A sessão foi conduzida pelas especialistas Margarida Neves da Costa, responsável técnica pelas análises veterinárias, e Maria João Carvalho, responsável técnica de microbiologia alimentar, ambas do Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar. As investigadoras apresentaram aos alunos uma visão sobre o trabalho laboratorial realizado na análise de produtos alimentares e na verificação das condições de higiene pública veterinária.

Lê-se, ainda, que "durante a palestra, os participantes assistiram à exibição de um vídeo sobre o Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar, entidade de referência na Madeira dedicada à qualidade e segurança dos alimentos e à proteção da saúde animal". As especialistas explicaram as várias etapas do processo laboratorial e ilustraram os riscos, usando como exemplos bactérias patogénicas que podem contaminar produtos alimentares comercializados, e parasitas que podem surgir na carne e no peixe, descrevendo os respectivos ciclos de contaminação.