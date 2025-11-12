Alunos da Escola da Lombada criam animações em oficina criativa

Os alunos do 3º e 4º ano da EB1/PE da Lombada, em Ponta do Sol viveram, esta manhã, uma manhã diferente, ao participarem numa oficina de animação com plasticina.

Sob a organização da docente Susana Vieira, a iniciativa que é integrada no projecto TIC e dinamizada pelo professor e formador Fernando Alves, no âmbito do programa EDUCAmedia, durou três horas, com os jovens criadores a aprenderem as bases da animação stop motion, desde a modelagem de personagens até à produção de pequenas sequências animadas.

A actividade promoveu o trabalho colaborativo, a expressão criativa e o uso das tecnologias como ferramentas de aprendizagem.

A oficina contou ainda com a participação especial de docentes da Sérvia, que se encontram na escola ao abrigo do programa Erasmus+, no contexto das STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). A presença destes professores estrangeiros trouxe uma dimensão internacional à iniciativa, proporcionando partilha de experiências e boas práticas educativas entre diferentes culturas e realidades escolares.

Para a directora da escola, Rosa Luisa Gaspar, esta foi "uma experiência educativa e criativa enriquecedora, que demonstra o poder da colaboração entre alunos, professores e parceiros internacionais".

As oficinas EDUCAmedia visam promover a literacia digital e artística, estimulando o uso de tecnologias inovadoras no ensino. O entusiasmo dos alunos e a qualidade dos trabalhos realizados confirmam o impacto positivo da atividade no desenvolvimento das competências criativas e tecnológicas da comunidade escolar.