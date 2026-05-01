O mundo enfrenta "um grande desafio a nível energético e económico", afirmou ontem o diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), numa altura em que a guerra no Médio Oriente perturba os circuitos energéticos e afetou a economia mundial.

"O mundo enfrenta a mais grave crise energética da história. E o que está a acontecer atualmente mostra que, infelizmente, tínhamos razão. Os mercados do petróleo e do gás vão enfrentar graves dificuldades", afirmou Fatih Birol, numa conferência em Paris dedicada às energias renováveis.

Para o responsável, em causa está uma crise que se traduz nas "grandes dificuldades" que atravessam os mercados do gás ou do petróleo, que também afetam o abastecimento de fertilizantes e os produtos petroquímicos.

O preço do petróleo Brent, referência europeia, atingiu os 126 dólares por barril ao início da manhã de hoje, o seu valor mais elevado desde 2022, depois de ter subido mais de 6% em relação ao dia anterior.

Desta forma, Fatih Birol destacou o "importante desafio económico e energético" que o mundo enfrenta com a guerra no Médio Oriente e sublinhou a importância da eletrificação, tendo também em vista os objetivos climáticos.

O diretor-executivo da AIE indicou que uma das questões em aberto é como esta situação irá afetar o ambiente, e em particular as alterações climáticas, e, a esse respeito, recordou que, no ano passado, as emissões causadoras do aquecimento global ligadas à energia aumentaram ao ritmo mais baixo desde a covid-19.

Uma desaceleração que atribuiu, em primeiro lugar, ao facto de 75% das novas capacidades elétricas que entraram em serviço no mundo em 2025 serem renováveis, mas também ao impulso das vendas de veículos elétricos, em particular no sudeste asiático, bem como ao protagonismo que a energia nuclear está a assumir.

A este respeito, Birol salientou que a produção de eletricidade em centrais nucleares atingiu um máximo histórico no ano passado.

Na sua opinião, todas estas tendências demonstram a importância crescente da eletrificação da economia.