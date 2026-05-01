"Temos de ter fundos" para manter os investimentos após fim do PRR

O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (CNA-PRR) avisou ontem que o plano está a chegar ao fim e que vão ser necessários outros fundos para garantir os investimentos.

"Estamos a chegar ao dia 31 de agosto e o PRR financia o capex [investimento] e agora temos de ter fundos para manter todos os investimentos que temos", avisou o presidente da CNA-PRR, Pedro Dominguinhos, na apresentação do mais recente relatório desta comissão.

Este responsável deu como exemplo os laboratórios colaborativos (CoLAB) e os Centros de Tecnologia e Inovação (CTI) que têm contratos com os recursos humanos até 30 de junho.

Portanto, hoje é dia "para que possam anunciar se vão continuar com essas pessoas ou não".

Conforme apontou, alguns destes conseguiram outras fontes de financiamento, mas outros terão de avançar com o envio de cartas de rescisão.

"Vamos ter um conjunto de investimentos significativo que vão, já a partir deste ano, precisar de fundos adicionais para os seus custos operacionais", insistiu.

Nas plataformas informáticas, segundo a CNA-PRR, o custo anual representa 20 a 25% do custo do investimento total.

A Comissão de Acompanhamento tem vindo a alertar, nos seus vários relatórios, para a necessidade de garantir a sustentabilidade dos investimentos, sob pena destes deixarem de ser operacionais.

O PPRR conta com 37 investimentos em estado preocupante ou crítico, como a habitação a custos acessíveis, segundo o novo relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, que foi hoje apresentado.

O sexto relatório de acompanhamento do PRR, que cobre o período entre junho de 2025 e março de 2026, analisou dados relativos a 127 investimentos.

Destes, 21 foram classificados como em estado "preocupante" e 16 em "crítico".

Já 34 estão "alinhados com o planeamento" e 20 receberam a avaliação "necessário acompanhamento".

Por sua vez, 23 investimentos estão concluídos, oito foram retirados e cinco não foram acompanhados.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.