CASA promove recolha de alimentos em cinco lojas do Pingo Doce na Madeira

O Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (CASA) vai realizar este fim-de-semana, dias 8 e 9 de Novembro, uma campanha de recolha de bens alimentares em várias lojas do Pingo Doce na Madeira. A iniciativa tem como objectivo reunir produtos essenciais para apoiar famílias carenciadas nos concelhos do Funchal, de Santa Cruz, da Ponta do Sol, da Calheta e de Machico.

Em nota emitida, o CASA revela que presta actualmente apoio regular a cerca de 300 famílias. As duas campanhas anuais de recolha de alimentos, que ocorrem geralmente em Março e Novembro, são consideradas "fundamentais" para a continuidade do trabalho solidário.

A campanha conta este ano com a colaboração da associação 'Madeira Friends', uma organização sem fins lucrativos que integra residentes locais, expatriados e nómadas digitais. Os seus voluntários irão participar na recolha na loja do Pingo Doce do Lido.

A recolha decorrerá nas lojas Pingo Doce do Anadia, Plaza Funchal, Fórum Madeira, Lido, Cancela e Ribeira Brava, onde voluntários do CASA, devidamente identificados, estarão a receber donativos. Paralelamente, entre os dias 4 e 11 de Novembro, é possível contribuir através da compra de vales solidários nas caixas dos supermercados Pingo Doce, com valores de um, dois e cinco euros, que serão convertidos em bens alimentares.

O CASA apela à doação de produtos não perecíveis, tais como leite, massas, arroz, azeite, bolachas, cereais, enlatados, açúcar, farinha e alimentos para bebés.