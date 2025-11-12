JPP quer que Pedro Rodrigues explique estudos sobre novos campos de golfe

O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) vai chamar o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, à Assembleia Legislativa Regional para uma audição parlamentar. O partido pretende saber em que estudos se baseia o Executivo liderado por Miguel Albuquerque na construção de novos campos de golfe é um mercado em que a Região deve apostar.

Segundo um comunicado enviado pelo JPP às redacções, o partido entende que, face ao "desenfreado investimento anunciado pelo Governo Regional, como dinheiros públicos, na construção de novos campos e ampliação de outros, nomeadamente na Ponta do Pargo, Faial, Porto Santo, Santo da Serra e Palheiro Ferreiro, a população madeirense tem o dever de ser devidamente esclarecida desta opção política da exclusiva responsabilidade do PSD/CDS".

O partido liderado do Élvio Sousa diz estranhar "o silêncio cúmplice do parceiro CDS da aliança governativa, que nesta como em todas as outras matérias dá mostras de não ser ouvido nem achado, limita-se à submissão das ordens do PSD, depois de ter passado as últimas campanhas eleitorais a prometer que a prioridade deveria ser na construção de mais habitação e em fazer chegar mais rendimento às famílias."

O JPP afirma que a coligação PSD/CDS, assim como Miguel Albuquerque "vivem numa realidade inventada, sem nenhuma sensibilidade para os reais problemas que afectam as famílias, os jovens, as classes média e trabalhadora, todos eles impossibilitados de acederem a uma habitação, a viverem com salários inferiores ao continente, mas para PSD/CDS, construir novos campos de golfe é a grande prioridade, e isto a população não poderá esquecer quando for chamada a votar."

A concluir, explica que pretende que o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas apresente os "estudos fundamentados para a opção política de dotar a Região com cinco campos de golfe, quer saber quantos anos serão necessários para recuperar o investimento; qual a quota do mercado turístico que vem à Madeira exclusivamente jogar golfe; que entidades fizeram esses estudos; qual o peso atual do mercado do golfe na economia regional."