JPP pede levantamento de prédios devolutos e dados sobre segurança no Funchal

Na primeira reunião do executivo, na Câmara Municipal do Funchal, os vereadores do Juntos Pelo Povo (JPP) centraram as suas atenções em três matérias que consideram "essenciais": a identificação dos prédios devolutos propriedade do município, o retrato da habitação e os números da segurança no Funchal.

O JPP considera que os funchalenses têm o direito de saber quais são os prédios devolutos da cidade e qual o destino que lhes poderá ser dado.

Este levantamento atualizado é importante para definir uma estratégia de habitação séria, concreta e eficaz para o Funchal, alinhada com a proposta do secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, que tem defendido um pacto de regime para a habitação, envolvendo Governo, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Governo da República, União Europeia, numa estratégia conjunta a curto e médio prazo Fátima Aveiro, vereadora do JPP

Por outro lado, os autarcas do JPP na principal autarquia da Região, entendem que os funchalenses que aguardam por uma habitação municipal devem ser esclarecidos sobre a sua posição nas listas de espera, quais os critérios aplicados e em que condições são ou não considerados prioritários. "A Câmara do Funchal tem de contribuir para que os cidadãos sejam esclarecidos, evitando dúvidas e a perceção de falta de critérios", sublinham.

No âmbito da segurança, a vereação do JPP solicitou dados sobre questões que têm sido objecto de preocupação pública, bem como levantamento do número de pessoas em situação de sem-abrigo, situações de consumo de droga, assaltos e denúncias, bem como os apoios prestados a comerciantes e moradores. "Os vereadores consideram essencial que a Câmara informe os cidadãos sobre estas questões, garantindo respostas claras e medidas eficazes para proteger a população e assegurar o bem-estar da cidade", referem.

O JPP renova o compromisso que estabeleceu com os seus eleitores durante a recente campanha eleitoral. "Não os vamos defraudar e vamos balizar a acção da vereação nas principais preocupações dos munícipes, que são também as nossas, nomeadamente a habitação, a segurança, a mobilidade e o custo de vida. Esta acção já começou e será ainda mais vincada ao longo deste mandato, reafirmando a determinação do JPP em garantir uma cidade para todos, responsabilidade e respostas concretas para fazer face às necessidades e problemas da cidade", sublinha.