Porto Santo Line cancela viagens do Lobo Marinho para esta quinta-feira
A Porto Santo Line informa, em nota enviada, que as viagens do dia 13 de Novembro, Funchal–Porto Santo às 8 horas e Porto Santo–Funchal às 18 horas, foram canceladas devido às previsões de condições meteorológicas adversas no Porto Santo, que poderiam colocar em risco a segurança dos passageiros e do navio.
Contudo, "de forma a apresentar alternativas de viagens aos passageiros, foram abertas viagens extra para dia 14 de Novembro, sexta-feira, nomeadamente Funchal – Porto Santo: às 8 horas (viagem extra) e 19 horas e, ainda, Porto Santo - Funchal: 12 horas (viagem extra) e 22h30.
"Para mais informações, contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf a domingo, das 9h às 19h (encerrado em dias feriados)" , conclui.