Carlos Moedas anuncia lançamento do 17.º unicórnio na quinta-feira

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou hoje na inauguração da Web Summit que vai lançar o 17.º unicórnio (empresa avaliada em mais mil milhões de dólares) de Lisboa na quinta-feira.

Para Carlos Moedas, a "cultura é a fonte secreta da inovação" reiterando que no mundo digital a única diferença é a "natureza humana por meio da cultura".

O autarca afirmou ainda querer que Lisboa seja "a cidade onde a justiça social se encontra com a inovação, e a inovação se encontra com a cultura e a arte".

A Web Summit arrancou hoje em Lisboa e conta com mais de 900 oradores e mais de 70.000 participantes, de acordo com dados da organização, num evento onde a inteligência artificial (IA) continua em destaque.

Na edição deste ano, a 9.ª desde que a 'cimeira' tecnológica começou a realizar-se na capital portuguesa, são esperados mais de 70.000 participantes e acima de 2.500 'startups' a exibir os seus produtos e serviços e mais de 1.000 investidores.