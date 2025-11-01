EB1/PE da Lombada celebra Pão por Deus e Halloween com alegria e partilha

Na passada semana, a EB1/PE da Lombada na Ponta do Sol viveu momentos de grande animação e partilha cultural, com a tradição do Pão por Deus e actividades temáticas de Halloween, trabalhadas no âmbito da disciplina de Inglês.

"As comemorações começaram com a celebração do Pão por Deus, durante a qual os alunos visitaram os estabelecimentos locais, levando canções, alegria e muita animação. A iniciativa permitiu não só reviver uma tradição popular portuguesa, mas também fortalecer os laços entre a escola e a comunidade envolvente", indica nota à imprensa.

E acrescenta: "No dia seguinte, foi a vez de dar espaço à criatividade e à cultura anglo-saxónica, com actividades alusivas ao Halloween, integradas na disciplina de Inglês. Os alunos participaram com entusiasmo em jogos, dramatizações e outras actividades temáticas, explorando a língua inglesa de forma lúdica e significativa".

Diz ainda que "a escola abriu ainda as suas portas à comunidade, apresentando uma exposição de trabalhos alusivos às duas celebrações, onde se destacaram as obras artísticas criadas pelos alunos e pelas suas famílias". A mostra, prossegue, "atraiu a atenção de alguns turistas, que elogiaram a originalidade e o empenho das crianças".

E concluiu: "Foram dias de partilha, aprendizagem e intercâmbio cultural, que reflectiram o espírito acolhedor e dinâmico da EB1/PE da Lombada, sempre comprometida com a valorização das tradições e a abertura ao mundo".