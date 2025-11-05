104 escolas e 21.318 alunos da RAM treinam simulacro de sismo

Realizou-se, esta quarta-feira, às 11h05, nas escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM) um exercício de simulacro de sismo, intitulado 'A TERRA TREME'. Esta iniciativa, promovida à escala nacional pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), visa chamar a atenção para o risco sísmico e para a importância de comportamentos simples, que podem salvar vidas, e que os cidadãos devem adoptar nessa particular situação de risco.

De acordo com o comunicado enviado, na Madeira, a acção foi dinamizada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) e pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), através do projeto conjunto 'Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos' (ESPR). No mesmo âmbito, a Associação Insular de Geografia, em parceria com a SRE, produziu um vídeo pedagógico sobre medidas de autoprotecção a adoptar em caso de sismo.

Durante o exercício, que teve a duração de um minuto, foram praticados os três gestos fundamentais de autoprotecção em caso de abalo sísmico: baixar, proteger e aguardar. Os alunos foram também alertados para os comportamentos adequados em contexto exterior, nomeadamente evitar entrar em edifícios e procurar locais amplos e seguros.

No Infantário Estrelinhas do VIP, no Caniço, o simulacro incluiu ainda a simulação de um incêndio decorrente do sismo, permitindo testar os procedimentos de evacuação e resposta da equipa de segurança. O exercício contou com a presença de observadores da SRE, SRPC e dos agentes de Protecção Civil do concelho de Santa Cruz.

O projecto ESPR continua a abordar diversos riscos naturais relevantes para a Região, como aluviões, galgamentos costeiros e movimentos de vertente, promovendo a educação para a prevenção e a cultura de segurança junto da comunidade escolar.