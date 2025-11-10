Oficinas Pedagógicas de Arqueologia chegam à Universidade Sénior Gonçalves Zarco

A Universidade Sénior Gonçalves Zarco recebeu os arqueólogos Joana Santos, Giulia Monjardim, Marco Freitas e o técnico de Arqueologia Alexandre Brazão para a realização das Oficinas Pedagógicas de Arqueologia (OPA’s), uma iniciativa do Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea (CEAM).

Este projeto educativo, conforme explicou a instituição em nota à imprensa, tem como objetivo levar às instituições de ensino da Região Autónoma da Madeira (RAM) aulas de Introdução à Arqueologia e promover a divulgação do Património Arqueológico da Madeira.

As OPA’s oferecem aos alunos uma experiência teórica e prática, introduzindo-os aos conceitos fundamentais da Arqueologia e às suas metodologias de trabalho. Através destas oficinas, os estudantes têm a oportunidade de compreender a importância do estudo do passado para a construção de um futuro mais consciente e sustentável.

Na Universidade Sénior Gonçalves Zarco, decorreram três sessões: 1.ª sessão: Introdução à Arqueologia e à Arqueologia na Madeira; 2.ª sessão: Arqueologia Subaquática e Metodologias em Arqueologia (com componente prática de registo e leitura estratigráfica); e 3.ª sessão: Simulação de escavação, tratamento e registo em laboratório.

"As sessões revelaram-se extremamente esclarecedoras e enriquecedoras, com os arqueólogos a transmitirem os conteúdos com grande paixão e dedicação, cativando os participantes e despertando o interesse pelo património histórico da região", lê-se no comunicado.

Por fim, a Universidade Sénior Gonçalves Zarco expressou o seu profundo agradecimento pela experiência proporcionada e pelos conhecimentos partilhados, que enriqueceram não só o saber dos alunos, mas também o espírito de valorização cultural e científica.