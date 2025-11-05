Salesianos assinalam 150 anos da primeira Expedição Missionária com celebrações em Turim e Génova

Os Salesianos celebram no dia 11 de Novembro os 150 anos da partida do primeiro grupo de missionários salesianos, uma data histórica para a congregação fundada por São João Bosco.

A primeira expedição missionária foi enviada a 11 de Novembro de 1875, a partir da Basílica de Maria Auxiliadora, em Valdocco, Turim (Itália). A cerimónia de envio foi presidida por São João Bosco e envolveu dez missionários, seis sacerdotes e quatro coadjutores, liderados pelo Padre João Cagliero, que viria mais tarde a ser bispo e cardeal. Dias depois, o grupo partiu do Porto de Génova rumo a Buenos Aires, na Argentina, após ter recebido a bênção do Papa Pio IX, em 1 de novembro de 1875.

Sob o mote 'Agradecer, Repensar, Relançar', as comemorações dos 150 anos da Primeira Expedição Missionária Salesiana decorrem em Turim e Génova, envolvendo várias iniciativas religiosas, culturais e formativas.

Entre 8 e 9 de Novembro, o Movimento Juvenil Salesiano de Itália, juntamente com os Salesianos de Itália e as Filhas de Maria Auxiliadora, organiza em Valdocco o encontro 'Be a Mission', destinado a jovens que participaram recentemente em experiências missionárias. O programa inclui momentos de partilha, formação, testemunhos e visitas culturais, culminando com uma Festa Missionária e uma cerimónia simbólica de envio.

De 9 a 12 de Novembro, Valdocco acolherá também o encontro dos Delegados Provinciais para a Animação Missionária, dedicado à formação e reflexão sobre o espírito missionário salesiano.

O momento central das celebrações terá lugar a 11 de Novembro, na Basílica de Maria Auxiliadora, com o envio da 156.ª Expedição Missionária dos Salesianos de Dom Bosco e da 148.ª das Filhas de Maria Auxiliadora. A Eucaristia e cerimónia de envio serão transmitidas em direto no canal de YouTube da Agência de Notícias Salesiana, às 17h (hora de Itália), 16h em Lisboa.

Em Génova, local de partida dos primeiros missionários, o programa estende-se de 10 a 12 de Novembro. Entre as iniciativas, destaca-se uma sessão de cinema documental no Cinema Dom Bosco – Club Amici Del Cinema, uma vigília de oração no dia 11, com música do violinista e organista Stefano Mhanna, e um encontro especial no dia 12 com o Reitor-Mor, Pe. Fabio Attard, e a Madre Geral das Filhas de Maria Auxiliadora, Irmã Chiara Cazzuola, culminando com a inauguração do Museu das Expedições Missionárias.

Actualmente, os Salesianos de Dom Bosco estão presentes em 138 países dos cinco continentes, distribuídos por nove regiões. A congregação sublinha que, 150 anos depois, também a Europa e os grandes centros urbanos se tornaram terra de missão. Em Portugal, encontram-se atualmente quatro missionários, provenientes de Angola, Cabo Verde e da República Democrática do Congo, que estão em processo de formação.

A Província Portuguesa da Sociedade Salesiana é composta por 10 presenças e a Sede Provincial. Os Salesianos têm cinco escolas no continente, uma na ilha da Madeira e uma em Cabo Verde, na ilha de São Vicente, que são frequentadas por cerca de 10 mil alunos.