Taça da Madeira 2 de Florete destaca jovens talentos da esgrima regional

No passado dia 8 de Novembro, disputou-se a Taça da Madeira 2 de Florete, nos escalões de Benjamins e Cadetes, reunindo jovens esgrimistas madeirenses numa jornada de competição e convívio desportivo.

Na prova de Benjamins, habitualmente mista, o lugar mais alto do pódio foi conquistado por Francisco Viveiros (CSJG), seguido de Sara Neves (CSJG), que arrecadou a medalha de prata. Os terceiros lugares foram ocupados por Sara Fernandes (CSJG) e Diana Calaça (CDRS).

Nos Cadetes, a competição também teve momentos de grande nível técnico.

No escalão feminino, a vitória sorriu a Anna Michel (CSJG), enquanto no escalão masculino o primeiro lugar foi conquistado por Diogo Machado (CS Marítimo). O segundo lugar foi para Ivo Jesus (CDR Santanense), e os terceiros lugares foram partilhados pelos atletas Mateus Santana e Francisco Pedro, ambos do CS Marítimo.

"A Taça da Madeira 2 de Florete voltou assim a demonstrar o dinamismo da esgrima madeirense e o trabalho desenvolvido pelos clubes na promoção da modalidade junto dos mais jovens", sublinha a Associação de Esgrima da Madeira.