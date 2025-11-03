Brasil destaca Forças Armadas para a COP30

A Forças Armadas brasileiras vão ser destacadas para a cidade amazónica de Belém durante a Conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP30), que se realizara este mês nessa cidade amazónica.

A ordem foi publicada hoje num decreto assinado pelo Presidente brasileiro, Lula da Silva e estabelece que os militares, cujo número não foi especificado, colaborarão com a segurança urbana na sede da COP30 e noutras cidades vizinhas até 23 de novembro.

As autoridades brasileiras informaram que, numa reunião prévia de líderes antes do evento da ONU, marcada para os dias 06 e 07 de novembro, é esperada a presença de cerca de 60 chefes de Estado e de Governo.

Três dias depois será inaugurada em Belém a fase de negociações da cimeira climática, para a qual estão acreditadas delegações de cerca de 170 países.

Nessas discussões, que decorrerão inicialmente entre 10 e 21 de novembro, prevê-se a participação de cerca de 50.000 pessoas, entre membros de delegações oficiais, organizações não-governamentais e representantes do setor privado.

O decreto publicado hoje indica que a atuação dos militares será semelhante à que tiveram durante as cimeiras do G20 e do fórum BRICS, realizadas no ano passado no Rio de Janeiro.