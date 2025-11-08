Sebastião Costa é medalha de prata na Taça da Europa 2025 em patinagem

Dois jovens patinadores artísticos madeirenses entraram com o 'pé direito' Taça da Europa 2025, que decorre desde ontem em Matosinhos. O destaque, para já, vai para Sebastião Costa, que arrecadou o segundo lugar na categoria 'Free Skating Men Espoir (iniciados masculinos).

Destaque também para a sua colega de clube, o Santa-cruzense, Isabella Acurero, que foi sexta no escalão mini, sendo que hoje foi mesmo o primeiro dia de provas a começar nos mais novos.

O Pavilhão Municipal de Custóias, em Matosinhos, recebe até 16 de Novembro, a Taça da Europa 2025, evento que, pela primeira vez, decorre naquele concelho a norte de Portugal, "reunindo alguns dos melhores patinadores da Europa nas modalidades de Patinação Livre, Dança Solo, Pares e Duplas de Dança", frisa a organização.

Recorde-se que Matosinhos é a Cidade Europeia do Desporto 2025, "o palco perfeito para esta celebração, combinando uma forte tradição desportiva com uma calorosa hospitalidade. Com mais de 450 atletas de 15 países, a Taça da Europa promete uma semana memorável de excelência, emoção e fair play", promete.