Sara Lança aproveita e segue para os "oitavos" do Madeira Ladies Open 2025

Começou da melhor maneira a participação da portuguesa Sara Lança no arranque do quadro principal do Madeira Ladies Open. Num encontro 100% português, a lisboeta levou a melhor sobre Milla Sequeira, num embate equilibrado e que Lança venceu por 4-6, 6-2 e 6-3.

Como não aproveitou a vantagem de 4-2 na primeira partida, viu a sua adversária e amiga não só recuperar como adiantar-se no encontro, mas, depois, foi ajustando a sua forma de jogar e conseguiu a reviravolta com alguma naturalidade. Os seis pontos WTA conquistados vão ajudá-la a escalar algumas posições no ranking, isto depois de ter regressado recentemente após uma intervenção cirúrgica ao joelho que a deixaram sem classificação e arredada dos courts mais de oito meses. Agora, vai ter pela frente a ucraniana Anastasiia Sobolieva, vencedora da russa Milana Zhabrailova, por 6-2 e 6-4.

A alemã Tamara Korpatsch, primeira cabeça-de-série e atual 151.ª do ranking WTA, também sentiu dificuldades para se impor a Astrid Lew Yan Foon, de França, mas depois de obrigada a um terceiro set, mostrou toda a sua qualidade e fechou o encontro por 6-3, 3-6 e 6-1. Justina Mikulskyte, da Lituânia, a segunda mais cotada no Funchal (217.º do Mundo), foi mais consistente que a carismática Isabella Shinikova, da Bulgária, derrotando a jogadora de leste por 6-3 e 7-5.

A alemã Mina Hodzic foi superior a Maria Martinez Vaquero, derrotando a espanhola por 6-4 e 6-3, ao mesmo tempo que a sua compatriota Noma Noha Akugue se desembaraçou da zimbabueana Valeria Bhunu, por 6-3 e 6-2. A italiana Samira De Stefano não deu grandes hipóteses a Ella McDonald, com a tenista britânica a tardar em encontrar o rumo após um período menos positivo. De Stefano triunfou por um duplo 6-2 e deixou uma excelente impressão.

A fechar o dia nos singulares, a checa Barbora Palicova (228.ª), está, no momento do envio deste press release, a liderar o disputado encontro com a qualifyer espanhola Carmen Lopez Martinez, mas tudo pode acontecer até ao final.

Para amanhã, está agendada a estreia da última representante lusa em prova, Ana Filipa Santos, que defronta a ucraniana Daria Yesypchuk, provavelmente logo a começar a jornada, pelas 10h30 (caso as condições climatéricas sejam favoráveis...). Quem também vai pisar pela primeira vez os courts da Quinta Magnólia é a russa Erika Andreeva, sexta favorita e ex-65.ª do Mundo. A irmã mais velha de Mirra Andreeva, atual n.9 na hierarquia WTA, vai medir forças com a alemã Valentina Steiner.