Madeira com dupla nomeação para os World Cruise Awards 2025

A Madeira volta a ser nomeada, pelo quarto ano consecutivo, para os prémios dos World Cruise Awards. Este ano, surge nas categorias de World’s Best Cruise Terminal for Sustainability 2025 (Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade) e Europe’s Best Cruise Destination 2025 (Melhor Destino de Cruzeiro da Europa).

As votação já se encontram abertas e estão a decorrer no site dos World Cruise Awards, até 16 de Novembro.

Na categoria de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa estão também nomeados Barcelona (Espanha), Southampton (Inglaterra), Roma (Itália), Oslo (Noruega), Lisboa (Portugal), Monte Carlo (Mónaco), Atenas (Grécia), Dubrovnik (Croácia), Kotor (Montenegro) e Nice (França).

Já para Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade, concorrem com o Porto do Funchal, os portos de Steinwerder (Alemanha), Flam (Noruega), Kai Tak (Hong Kong), Montreal (Canadá), Copenhaga (Dinamarca), Kiel (Alemanha), La Valeta (Malta) e Victoria (Canadá).

“Estas nomeações são motivo de grande satisfação e orgulho, e são a prova de que o caminho que temos seguido, assente na sustentabilidade, na qualidade e na valorização do destino Madeira, é reconhecido internacionalmente”, afirmou o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que tutela os Portos da Madeira, acrescentando que "é um sucesso colectivo que pertence a todos os madeirenses e que reforça a confiança no futuro do nosso turismo.”

Paula Cabaço, presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, destaca o “empenho” dos colaboradores da empresa, e de todos os profissionais do sector que diariamente contribuem para que os Portos da Madeira sejam uma referência a nível europeu. “Representam também o nosso compromisso firme com a sustentabilidade ambiental e com a melhoria contínua da experiência que oferecemos a quem nos visita”, sublinhou dizendo que ainda mais importante do reconhecimento institucional, estas nomeações são um prémio para a Madeira e para os madeirenses. “São eles que, com a sua hospitalidade e profissionalismo, fazem a diferença e transformam cada escala de cruzeiro numa experiência memorável", considera.

Os vencedores vão ser conhecidos a 6 de Dezembro, na V Gala Anual dos World Cruise Awards, que este ano decorre no Bahrein.