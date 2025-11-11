Feira das Vontades arrancou hoje com 70 instituições

Sete dezenas de instituições da Madeira estão representadas na XXI Feira das Vontades, que hoje teve início no Funchal. Trata-se de uma iniciativa da Associação Casa do Voluntário, em parceria com a Garouta do Calhau, Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Irmãs Hospitaleiras - Casa de Saúde Câmara Pestana, Casa São José, Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania e ainda Direção Regional de Juventude.

A inauguração realizou-se esta tarde, tendo contado com as presenças do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, entre outras entidades regionais.

Segundo a vice-presidente da Associação Casa do Voluntário, Célia Dantas, esta é uma iniciativa que tem como objectivos "não só mostrar o voluntariado que se faz aqui na Região, mas também partilhar as experiências sociais que cada instituição traz". Além disso, reforça, é uma maneira de as diferentes instituições trazerem os seus produtos de venda, cujas receitas revertem para as próprias.

Célia Dantas destaca o sucesso da iniciativa, pioneira no país, e que teve a sua primeira edição em 2003, comprovado no facto de haver "cada vez mais instituições a querer participar".

A Feira das Vontades decorre no Largo da Restauração e Placa Central da Avenida Arriaga até ao próximo sábado, dia 15 de Novembro.