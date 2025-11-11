Madeira vai construir via para prevenir propagação de incêndios num investimento de 8,3 ME

O Governo da Madeira vai construir uma via de acesso e de segurança nas zonas altas do Funchal para prevenir a propagação de incêndios, num investimento superior a 8 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Em declarações aos jornalistas na apresentação do projeto, na freguesia de Santo António, o secretário regional das Infraestruturas, Pedro Rodrigues, indicou que se trata de uma estrada com 1.700 metros de extensão, que ligará a zona da Barreira ao Curral Velho, nas zonas altas.

"É a primeira barreira nas zonas altas de Santo António para a proteção do fogo", salientou, referindo que estão a ser preparados os procedimentos para lançar o concurso público e iniciar a obra em 2026, que terá uma duração prevista de dois anos.

A via de acesso servirá para circulação de automóveis, mas também servirá para prevenir a propagação de incêndios, dispondo de uma rede de incêndios e de um reservatório de água com capacidade para 1.200 metros cúbicos.

O concurso público a ser lançado terá um preço base 8,3 milhões de euros.

Para já, não estão previstas verbas europeias, mas o Governo Regional (PSD/CDS-PP) pretende enquadrar a obra num programa comunitário, adiantou o governante.

A obra beneficiará cerca de 1.000 famílias e "protege sobretudo toda a cidade do Funchal e toda a freguesia de Santo António, para evitar ocorrências como as que ocorreram há quase 10 anos, de um fogo descontrolado, dificuldades de acesso aos bombeiros e falta de água".

"É, no fundo, para minimizar isto, haver reserva de água cá em cima e facilitar o acesso a viaturas de bombeiros que têm sempre alternativas entre a rede já existente e esta nova via", acrescentou.