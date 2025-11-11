 DNOTICIAS.PT
Incêndios Madeira

Madeira vai construir via para prevenir propagação de incêndios num investimento de 8,3 ME

Procedimento público deverá ser lançado no início do próximo ano. Nova estrada deverá beneficiar mil famílias e inclui reservatório

Nova estrada vai ligar o sítio da Barreira ao Curral Velho.&nbsp;
Nova estrada vai ligar o sítio da Barreira ao Curral Velho. , Foto Arquivo

O Governo da Madeira vai construir uma via de acesso e de segurança nas zonas altas do Funchal para prevenir a propagação de incêndios, num investimento superior a 8 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Em declarações aos jornalistas na apresentação do projeto, na freguesia de Santo António, o secretário regional das Infraestruturas, Pedro Rodrigues, indicou que se trata de uma estrada com 1.700 metros de extensão, que ligará a zona da Barreira ao Curral Velho, nas zonas altas.

"É a primeira barreira nas zonas altas de Santo António para a proteção do fogo", salientou, referindo que estão a ser preparados os procedimentos para lançar o concurso público e iniciar a obra em 2026, que terá uma duração prevista de dois anos.

A via de acesso servirá para circulação de automóveis, mas também servirá para prevenir a propagação de incêndios, dispondo de uma rede de incêndios e de um reservatório de água com capacidade para 1.200 metros cúbicos.

O concurso público a ser lançado terá um preço base 8,3 milhões de euros.

Para já, não estão previstas verbas europeias, mas o Governo Regional (PSD/CDS-PP) pretende enquadrar a obra num programa comunitário, adiantou o governante.

A obra beneficiará cerca de 1.000 famílias e "protege sobretudo toda a cidade do Funchal e toda a freguesia de Santo António, para evitar ocorrências como as que ocorreram há quase 10 anos, de um fogo descontrolado, dificuldades de acesso aos bombeiros e falta de água".

"É, no fundo, para minimizar isto, haver reserva de água cá em cima e facilitar o acesso a viaturas de bombeiros que têm sempre alternativas entre a rede já existente e esta nova via", acrescentou.

0
 Comentários