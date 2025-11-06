Paula Margarido reitera dever colectivo de construir uma sociedade mais inclusiva

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude reiterou, hoje, que o simpósio 'Rota da Saúde 2025' convoca-nos a "assumir o nosso dever colectivo de construir uma sociedade mais inclusiva, acessível e profundamente humana". Paula Margarido participou na abertura do evento que decorre na Reitoria da Universidade da Madeira.

Em representação do Governo Regional, Paula Margarido afirmou que esta é uma iniciativa que "nos convoca a olhar de frente as barreiras, os tabus e os desafios que persistem nas doenças neuro-músculo-esqueléticas". É "um simpósio exemplar porque junta ciência, cultura e sensibilidade humana; cria pontes entre a academia e o terreno; valoriza o testemunho de quem vive estas realidades, transformando experiência em conhecimento e inspiração".

Na cerimónia de abertura do simpósio 'Rota da Saúde 2025 — Barreiras Físicas, Inclusão e Afetos', participaram ainda o reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes; Herberto Jesus, presidente do conselho de administração do SESARAM; Sara Freitas, presidente da Associação de Doenças Neuro-Músculo-esqueléticas da Madeira e o cónego Toni de Sousa, padrinho da Associação.

