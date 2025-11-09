Colisão deixa trânsito congestionado na via rápida

Uma colisão entre três viaturas ligeiras, ocorrida há instantes na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, na zona do túnel da Pinheira, está a deixar o trânsito fortemente congestionado.

Deste acidente resultou um ferido, uma mulher na casa dos 60 anos, que foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.