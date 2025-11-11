1,5 milhões do PRR reabilitam escola no Estreito de Câmara de Lobos

Está concluída a "intervenção profunda" levada a cabo pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, uma obra que custou cerca de 1,5 milhões de euros, verba proveniente do Plano de Recupação e Resiliência (PRR).

De entre os trabalhos realizados, que permitem dar melhores condições a toda a comunidade educativa, destaca-se a aplicação de isolamento térmico nas pareces exteriores e a substituição da caixilharia por alumínio com corte térmico e vidro duplo, assegurando, desta forma, um melhor conforto térmico. Foi, igualmente, modernizada a iluminação, com recurso a tecnologia LED e foi instalado um sistema fotovoltaico para autoconsumo, bem como intervenções nas coberturas do edifício.

"O Executivo madeirense está empenhado na valorização das infraestruturas escolares públicas", podemos ler numa nota enviada às redacções pela Presidência do Governo Regional, que dá conta da visita de Miguel Albuquerque, no dia de amanhã, àquele estabelecimento de ensino. A mesma fonte refere que esta intervenção, além de visar "a redução do consumo energético e a sustentabilidade do edificado público", promove, igualmente, "a significativa melhoria no conforto térmico que a comunidade escolar irá usufruir".

Frequentam a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos um total de 540 alunos. O corpo docente é constituído por 107 professores, contando a escola com outros 54 funcionários.