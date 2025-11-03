Operação da PSP detecta 19 infracções com explosivos em pedreiras

Uma operação nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) detectou 19 infracções relacionadas com explosivos em pedreiras, num total de 52 ações de fiscalização, entre segunda e sexta-feira, lê-se em comunicado de hoje.

Em balanço, a PSP informou que apreendeu 3,6 quilos de produtos explosivos, 7,8 quilos de pólvora, 231,5 metros de cordão detonante, 282 metros de rastilho, 305 detonadores e 77 ligadores.

A PSP indica também que foram registadas 53 infrações em quatro anos destas operações "pedreiras em segurança" e confiscados mais de 600 quilos de produtos explosivos.

Os agentes policiais envolvidos nas mais recentes acções detectaram também 10 registos incorretos no sistema de rastreio deste tipo de produtos, quatro episódios de armazenamento incorreto, duas faltas da devida autorização da PSP, uma falha na devolução deste género de autorização à direção desta força policial, uma falta de sinalização/vedação e uma ausência do livro de registos num local.