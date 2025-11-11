IVBAM quer garantir continuidade e evolução da arte do Vime

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) quer garantir a continuidade e evolução do Vime e, por isso, está a promover até sexta-feira, uma semana dedicada a essa arte. A iniciativa visa valorizar e promover as antigas técnicas de entrelaçar o vime.

Durante esta semana, entre as 10h e as 16 horas, o Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, na Rua dos Ferreiros, acolhe demonstrações ao vivo, oficinas práticas, exposições de José Barreto e uma homenagem a Agostinho Jesus de Freitas, "oferecendo ao público uma experiência completa do artesanato em vime"-

"Este projecto integra-se na estratégia do Governo Regional de preservar e modernizar o artesanato da Madeira, promovendo a sustentabilidade do setor e o reconhecimento do valor cultural e económico desta actividade", indica nota à imprensa.

O IVBAM reconhece a importância destas iniciativas para "garantir a continuidade e evolução do trabalho com vime, adaptando-o aos gostos e necessidades actuais e envolvendo designers locais que poderão aprender diretamente com os artesãos".